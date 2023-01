El partido de Argentina vs. Países Bajos del Mundial Qatar 2022 siempre quedará para el recuerdo por la frase de Lionel Messi previo a sus declaraciones sobre la victoria de su país llamando ‘bobo’ a un jugador neerlandés: Wout Weghorst. Precisamente fue quien ingresó en el segundo tiempo del partido y anotó un doblete para el empate que llevó a suplementarios. Casi un mes después, ha fichado por Manchester United, cedido desde Burnley.

El delantero holandés ha estado cedido en el Besiktas esta temporada, anotando nueve goles y dando cuatro asistencias en 18 partidos. Ha hecho 414 apariciones en clubes de Países Bajos, Alemania, Inglaterra y Turquía, anotando 172 goles. Asimismo, tiene 19 partidos internacionales completos con la selección neerlandesa, anotando cinco goles, incluidos dos en la Copa Mundial de Qatar 2022.

“Me siento privilegiado de unirme al Manchester United. He jugado contra el club en el pasado y es una sensación fantástica tener ahora la oportunidad de vestir la famosa camiseta roja. He visto el progreso del United con Erik Ten Hag esta temporada y no puedo esperar para comenzar a desempeñar mi papel para empujar al equipo hacia sus objetivos”, mencionó.

“Pase lo que pase en los próximos meses, puedo prometer dar todo al club mientras esté aquí. Agradezco a todos los que han contribuido a que yo llegue a esta etapa, y ahora estoy ansioso por conocer a mis nuevos compañeros de equipo e involucrarme de inmediato”, agregó el futbolista neerlandés.





La historia de Weghorst con Lionel Messi

Weghorst reconoció que fue un duro partido el que vivieron en los cuartos de final de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Argentina. Además, consideró que ‘Leo’ es uno de los mejores de la historia del fútbol. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre el cruce de palabras que se dio cuando lo llamaron ‘bobo’.

“Luché contra Messi y hubo algunos momentos entre nosotros. Creo que les sorprendimos. Pero le tengo mucho respeto. Es el mejor, o uno de los mejores jugadores de la historia”, añadió el delantero que pertenece al Burnley, pero está en el Besiktas como cedido.

“Por supuesto, sigo decepcionado y sigo pensando: ¿y si...? Sólo quedaban dos partidos. Esa pregunta siempre me rondará por la cabeza, pero estoy agradecido por haber podido vivir una Copa Mundial. Han sido las tres mejores semanas de mi carrera”, añadió el neerlandés de 30 años.





