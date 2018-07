Tal y como se aprecia en YouTube , Josep Guardiola fue la cara de la nueva docuserie que Amazon grabó sobre el día a día del entrenador español en el Manchester City . En el video se puede apreciar como 'Pep' motiva a sus jugadores antes, durante y después de cada duelo.

"Os defenderé hasta el final en la rueda de prensa, pero aquí os diré la verdad. Hoy no he visto pasión por ganar, no la he visto. Algunos jugáis mejor cuando estáis enfadados conmigo. Si tenéis que odiarme, adelante" , es una de las tantas frases de Guardiola que se pueden escuchar en el viral de YouTube .

El video lleva por título 'All or Nothing', que en español se traduce como 'Todo o nada', dos palabras que han caracterizan al técnico del City a lo largo de toda su carrera. Si no, basta con recordar la pasada campaña de los 'citizen' en la que lograron alzarse con la Premier League arrasando con todos los rivales de turno.

"En cada entrenamiento, en cada partido, tenéis que estar listos. Sé que tenéis la calidad, sé que tenéis el talento. Pero para convertiros en el mejor equipo tenéis que aprender a jugar al fútbol con valentía" , reflexiona el entrenador español en otra escenas.



El video de YouTube ha tenido bastante aceptación por parte de los usuarios de Internet y rápidamente de volvió tendencia en todas las redes sociales. Sin embargo, este es apenas un tráiler de la vida de Guardiola y el plante del City . La docuserie completa de Amazon será estrenada el próximo 17 de agosto.