Los enfrentamientos entre Mourinho y Pogba traerían consecuencias más 'fatales' que las que se creían hasta ahora. No solo el jugador estaría buscando nuevo equipo, sino que el propio Manchester United estaría buscando nuevo entrenador para la siguiente temporada. Y tiene entre ceja y ceja a Zinedine Zidane.

El técnico francés sigue en su 'año sabático' luego que dejara de ser técnico del Real Madrid -tras conquistar la tercera Champions League consecutiva- y estaría preparándose para tomas las riendas del club de Old Trafford.



Desde Inglaterra, el 'The Sun' asegura que ' Zizou' ya viene tomando clases de inglés, como una muestra de la total predisposición del entrenador para asumir en un futuro cercano el timonel de los 'Diablos Rojos'.



Pero hay más. Zinedine Zidane se encuentra de vacaciones con su familia, precisamente en Mánchester, y distintos medios ingleses aseguran que el viaje también lo ha hecho para continuar con las negociaciones.



Hace unos días nada más, el propio entrenador aseguró que volverá a los banquillos. "Seguramente voy a volver a entrenar, porque es lo que me gusta y lo que he hecho toda mi vida", afirmó a TVE durante el partido que su hijo Elyaz, a las órdenes de Xabi Alonso en el Infantil A del Real Madrid.