Mientras continúa con su terapia de recuperación producto de una operación del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, Zlatan Ibrahimovic se da tiempo para conversar con los medios de comunicación. El atacante del Milan se sentó recientemente frente a las cámaras de Canal Plus y no pudo evitar ser consultado por Erling Haaland, el goleador del momento.

“Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. De hecho, es una nueva versión de los tres”, destacó el aún futbolista del AC Milan.

Eso sí, el sueco no tuvo reparos en criticar la injerencia que podría tener Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, en el desarrollo y madurez futbolística del noruego. “¿Si podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás”, manifestó ‘Ibra’ ante la sorpresa de su entrevistado.

Como se recuerda, Zlatan y el estratega catalán coincidieron en Barcelona en la temporada 2009-2010, pero no tuvieron una relación saludable, por lo que al siguiente curso el ariete terminó marchándose al Milan.

En esta entrevista, el ‘rosonero’ no tuvo ningún tipo de filtro y también criticó la actitud que viene teniendo Kylian Mbappe en el París Saint Germain. “Nunca eres más grande que tu club, pero cuando un niño se vuelve fuerte, él puede generar ingresos fácilmente. Entonces sus padres se convierten en abogados, agentes, entrenadores”, manifestó.

“Ese es el problema, y cuando sucede pierdes el control de tu persona y de tu identidad. Con esta nueva generación los padres creen que se convierten en estrellas, también hablan en los periódicos. Pero... ¿quién te crees que eres?”, puntualizó el goleador de 41 años.

¿Cuándo jugará nuevamente Zlatan Ibrahimovic?

‘Ibra’ fue operado en febrero de este año, luego que sufriera una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Según informó el departamento médico del AC Milan a los medios de comunicación, el atacante debe esperar entre 7 u 8 meses para volver a los campos de fútbol.





