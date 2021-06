La selección de Austria consiguió descontar ante Italia este sábado en Wembley por los octavos de final de la Euro 2020. Saša Kalajdžić anotó el 2-1 para los austriacos, que habían igualado sin goles en tiempo regular y encajaron dos goles antes del final del primer tiempo extra.

Federico Chiesa (95) y Matteo Pessina (105) fueron los goleadores de la ‘Nazionale’ en el emblemático coliseo inglés después de que la falta de puntería condujera a la primera prórroga de esta edición del torneo. Austria no se rindió y presionó hasta que no quedó más tiempo, provocando seis minutos de sufrimiento para Mancini y los suyos cuando Sasa Kalajdzic recortó distancias en un córner, pero no fue suficiente.

En la siguiente ronda Italia se enfrentará, el viernes 2 de julio en Múnich, con la selección superviviente del Bélgica-Portugal que tiene lugar el domingo en Sevilla. Austria cierra una meritoria Eurocopa, en la que por primera vez entró en las eliminatorias, quedando segunda en su grupo C con seis puntos, solo por detrás de Países Bajos.

La previa del Italia vs. Austria

Italia encarará el duelo, con una racha abierta de once victorias consecutivas, todas sin recibir goles, y con la posibilidad de sellar su récord absoluto de partidos sin derrotas, 31 (última derrota en 2018 contra Portugal en Liga Naciones UEFA).

La ‘Azzurra’, campeona de Europa en 1968, llega a la cita tras ganar con autoridad sus tres partidos de la fase de grupos, 3-0 a Turquía, 3-0 a Suiza y 1-0 a Gales, todos en el estadio Olímpico de Roma, y con Manuel Locatelli o Marco Verratti como única duda en un once con equilibrios ya casi decididos.

Giovanni Di Lorenzo sustituirá a Alessandro Florenzi en el lateral derecho, mientras que Francesco Acerbi reemplazará a Giorgio Chiellini en la zaga, al lado de Leonardo Bonucci, con Leonardo Spinazzola que completará la defensa.

Es probable que Roberto Mancini apueste en el centro del campo de Italia por Manuel Locatelli, quien le garantiza más poderío físico y le permitiría evitar sobrecargar a Verratti, que volvió a jugar el pasado domingo tras estar más de un mes de baja por una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha.

Con información de EFE.

