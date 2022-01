Llegó en julio del año pasado al AC Milan tras su paso por el Chelsea, aunque en el pulso también pudo ir al Inter, el otro clásico rival de la ciudad. Sin embargo, se decantó por el cuadro ‘rossonero’, y lo que inclinó la balanza fue su fe en la Biblia. Olivier Giroud concedió una entrevista con ‘La Stampa’ antes del Milan-Juventus, donde reveló su lado más oculto y religioso.

El atacante francés, de hecho, empezó su entrevista recordando el último gran escándalo en la Serie A, donde por culpa de un error arbitral, el Milan perdió frente al Spezia. “Necesitamos hacer dos discursos separados. El árbitro cometió un fallo y se disculpó. Lo vimos en su cara”.

“Soy cristiano evangélico, pero todavía no he ido a misa en Milán porque, con esto del COVID-19, es mejor evitar los lugares concurridos. Pero todas las semanas tengo una reunión a distancia con mi pastor de Londres. Estudiamos la Biblia. Para mí es aire fresco”, señala.

Giroud, ex atacante de Montpellier, Chelsea y Arsenal, reveló como, precisamente, su fervor religioso le ayudó a tomar decisiones también fuera del campo, como por ejemplo su fichaje por el Milan. “La fe es mi motor. Me ayuda en decisiones importantes. Estaba cerca del Inter, pero luego me di cuenta de que el Milan estaría en mi destino”, dijo.

E incluso agrega que también estuvo cerca de la Juventus. “Fue en el verano de 2020, cuando Pirlo era el entrenador. Pero preferí quedarme en el Chelsea con el que luego gané la Champions. Para la Juventus yo era una de las muchas opciones, no la única”.

Finalmente, Olivier Giroud explicó sus raíces italianas. “Me gusta mucho el tiramisú. Mi abuela Antonia lo hacía muy bueno. Y la lasaña. Mi mamá la cocina bien. Pero no sólo la comida. Es maravilloso ir a Milanello viendo el cielo azul. Me recuerda a Montpellier y a mi Saboya. Chambéry y Grenoble, donde nací y crecí”.

