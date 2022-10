El Mundial Qatar 2022 se encuentra cada vez más cerca y los rumores de fichajes también vienen con esta ola de fútbol a nivel de selecciones. Sin embargo, en los últimos días Ángel Di María fue puesto en boca de todos por una posible ‘incomodidad’ en Juventus. El jugador argentino publicó un mensaje en Instagram y despejó todo tipo de dudas sobre este hecho.

“No sé quién ha inventado que me voy en enero. Las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en Rosario Central (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aqui a Europa en el año 2007″, empezó diciendo Di María en su cuenta oficial.

Con notoria molesta, en el mensaje también especifica que su marcha del club de Italia no es algo que vaya a suceder de manera pronta. Además, agradeció a la hinchada por el apoyo y espera también volver a su mejor rendimiento que lo llevó a estar en lo más alto de Europa.

“Tampoco me voy a ir en enero. Por favor, dejen de inventar. Soy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado”, añadió.





La posibilidad de volver al fútbol de Argentina

En declaraciones pasadas al programa ‘El Juego Sagrado’ con Ezequiel Lavezzi, el popular ‘Fideo’ manifestó que si ha contemplado la idea de jugar nuevamente en el fútbol de Argentina. Sin embargo, también necesita evaluar otros aspectos que lo alejan de esta idea.

“Sé que es difícil, sé que hay muchas cosas, tengo la tele argentina y vivo mirando todo. Lo digo siempre, el sueño de todos lo que están en el fútbol argentino es venir para Europa, el mío, que ya estoy en Europa, es poder volver a vestir otra vez la camiseta de Central. No voy a esconder la realidad, lo dije siempre. Si tengo la posibilidad y las ganas como la tengo, me gustaría poder estar”, confesó entonces.





