Un gran profesional administra muy bien sus recursos para centrar su energía en objetivos. Antonio Conte ha transformado al Inter de Milán en pocos meses, devolviéndola a la cima de la tabla de la Serie A tras una década de golpes. Su gran visión y forma de trabajar, son solo algunas de las virtudes que han logrado este buen momento.

El entrenador concedió una entrevista a ‘L’Equipe’, en la que explicó detalles de su carrera, cómo vive y trabaja en este deporte y todo por lo que ha pasado: “Cuando comencé, tenía ya un objetivo: entrenar un gran club en tres o cuatro años, si no lo habría dejado”.

Dentro de la entrevista, el entrenador se definió “un espíritu libre y no un ‘lameculos’”, dejándole un consejo a sus compañeros: “Durante la temporada, las relaciones sexuales no deben ser muy largas, hay que hacer el menor esfuerzo posible. Entonces, mejor estar debajo de la pareja”.

Para el italiano, “la competición es batalla: muerte tuya, vida mía”, y la intensidad con la que vive la profesión le hace pensar que no durará mucho en los banquillos: “Esta es mi manera de ser y me llevará a interrumpir muy pronto mi carrera, vivo demasiado mi trabajo. A veces me pregunto si es justo pasar tanto tiempo sin mi familia”.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO