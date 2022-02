Arthur Cabral vuelve a ser protagonista de las noticias deportivas en Europa. Hace un mes, el delantero brasileño daba de que hablar por su posible llegada al FC Barcelona para reforzar el ataque. Sin embargo, el cuadro azulgrana fichó a Pierre Emerick-Aubameyang y él terminó arreglando con la Fiorentina. En el club de la Serie A, el exfutbolista del Basilea aún no logra marcar, pero ya es tema de conversación en las redes sociales luego del polémico gesto que ha protagonizado en una reciente conferencia de prensa del cuadro violeta.

Tal como reportan medios trasalpinos, al delantero brasileño de 23 años se le fue la mirada tras sentarse al lado de Rossella Petrillo, encargada de las comunicaciones en la Fiorentina. Cabral llegó a pasarse la lengua por los labios y a mordérselos, mientras la italiana hablaba con sus colegas, en un hecho más que lamentable.

El gesto del brasileño no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde no se dudado en criticar con dureza la lujuriosa mirada del futbolista. Hasta el momento, Cabral no se ha pronunciado sobre los hechos. Sin embargo, Rossella Petrillo, por su parte, no parece haberse tomado mal el asunto y en su cuenta de Instagram llegó a publicar una instantánea junto a Arthur Cabral en la sala de prensa con el texto “Rey Arthur”.

Cabe recordar que Arthur Cabral llegó este mes de enero a Florencia procedente del Basilea para suplir al serbio Dusan Vlahovic, gran referente ofensivo del conjunto violeta que había puesto rumbo a la Juventus de Turín.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Cabral, nacido el 25 de abril de 1998, se encuentra valorizado en 15 millones de euros. El también internacional con Brasil ha jugado en el Ceará y Palmeiras.





