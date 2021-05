Atlético de Madrid puede dar el gran golpe en el mercado de fichajes para la temporada 2021-22. La dirigencia ‘colchonera’ y Diego Simeone estarían cerca de hacerse con los servicios de Lautaro Martínez. La noticia se conoció a través de Nicola Ventola, exfutbolista del Inter de Milán.

Ventola, que arribó al cuadro neroazzuro en 1998, participó de una conversación en el canal de Twitch de Christian Vieri, otro referente del fútbol italiano que también pasó por las filas interistas. En el diálogo mencionado, el retirado delantero lanzó la bomba sobre el futuro del goleador argentino.

“Yo tiro la bomba. Lautaro Martínez irá al Atlético Madrid. Dicen que está hecho. Bien pagado, dicen”, expresó Ventola en la transmisión con respecto al siguiente rato que iniciará el ‘Toro’. Eso sí, es importante recordar que el ex Racing Club tiene un acuerdo firmado con el Inter hasta 2023 y hace poco ganó el Scudetto de la mano de Antonio Conte, por lo que el Atlético tendrían que tirar la casa por la ventana por el seleccionado argentino.

Si la operación llega a concretarse, los ‘Colchoneros’ ganarán la carrera por Lautaro Martínez, quien ya ha sido vinculado al fútbol español en el pasado. De hecho, el ‘9’ pudo sumarse hace poco a Barcelona, mientras que Real Madrid intentó contratarle cuando todavía pertenecía a las inferiores de la ‘Academia’.

“Me vinieron a buscar (del Madrid) y yo dije que no porque primero quería tener nombre en el club. Después sentí que era el momento justo para dar el salto a Europa. En su momento estaba Santiago Solari en el Real Madrid B y yo no estaba preparado para irme de Racing y más lejos todavía de Bahía Blanca. La segunda vez me ofrecieron firmar un contrato, pero preferí seguir en Racing y Argentina”, comentó recientemente el atacante.

“Estuve cerca del Barcelona. Fueron cosas muy importantes para mí, pero al final el Barcelona tenía problemas económicos, y ahí fue donde tomé la decisión de quedarme en Inter y afrontar este año para seguir creciendo. Por suerte pude conseguir un título. Estuvo realmente muy cerca, pero por pequeños detalles no se pudo dar”, agregó uno de los mejores futbolistas de la Serie A, que podría convertirse en socio de Luis Suárez para la próxima temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR