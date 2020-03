Mientras Italia suma más de 4.000 muertos y casi 50.000 infectados por coronavirus, el Napoli se alista para volver a los trabajos. Según un comunicado oficial del club celeste, los jugadores regresarán a los entrenamientos el próximo 25 de marzo pensando en la posible reanudación de la Serie A el 3 de abril.

El equipo de Genaro Gattuso no quiere perder más tiempo luego de haber parado los trabajos el pasado 13 de marzo ante la presión de la prensa y demás clubes por hacer un alto ante la incontrolable propagación del COVID-19. Es por eso que la decisión está tomada y no habría marcha atrás.

Como era de esperarse, la medida del Napoli ha sido duramente criticada por varios personajes asociadas al fútbol italiano. Uno de ellos, Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas.

“El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa", dijo.

Más de 4.000 muertos en Italia

Los fallecimientos en Italia con el coronavirus son ya 4.032. Los casos positivos aumentaron en 4.670 y son ya 47.021 las personas contagiadas, de las cuales 5.129 han sido dadas de alta, según los datos ofrecidos por Protección Civil.

Italia ha endurecido las medidas ya adoptadas para contener el coronavirus y ha dispuesto el cierre de todos los parques y jardines públicos, así como los desplazamientos los fines de semana a las segundas residencias.

