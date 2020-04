Ejemplo de superación. Recordado por ser uno de los primeros casos positivo de coronavirus en la Fiorentina, hoy la vida vuelve a sonreírle a Germán Pezzella tras varias semanas. El defensor argentino ya está recuperado, y gran parte de este logro se debió a una rutina que este sábado dio a conocer a sus miles de seguidores.

En una entrevista concedida al medio ‘Sky Sport’, Pezzella dijo que su recuperación fue gracias a que alternó sus largas horas de entrenamiento con el mate, sin olvidar -claro- los malos momentos que pasó a causa de esta terrible enfermedad.

“Cuando supe que di positivo del coronavirus, no fue fácil para mí. Mi esposa y mi familia estaban muy lejos y los médicos de la Fiorentina me recomendaron que me quedara al menos durante una semana”, recordó el futbolista argentino, mientras contaba cómo invertía en esta etapa.

“Luego comencé a entrenarme lentamente y ahora estoy trabajando duro para prepararme cuando llegue el regreso. Leí, estudié, vi series y... bebí mucho mate. Suerte tuve en mi recuperación del mate, muy importante para todos los argentinos”, agregó el hombre de la Fiorentina.

Asimismo, Pezzella se tomó el tiempo de agradecer a todas aquellas personas que lo apoyaron durante este difícil momento, así como a los doctores que lo trataron desde el primer momento de su enfermedad. “Agradezco a todo el mundo el cariño que me han dado y también a todos los médicos, que están haciendo un gran esfuerzo”, dijo.

“Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte y quedarse en casa, y tal vez participar en la recaudación de fondos. Mi primer deseo es volver a hacer vida normal”, sentenció Pezzella.

