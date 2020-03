Para sorpresa de todos, el Napoli anunció el último sábado que sus jugadores volverían a los trabajos el próximo 25 de marzo, pensando en el reinicio de la Serie A, en medio de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, prensa italiana informa que el club celeste ha postergado la decisión.

Medios como ‘Tuttosport’ y ‘Sport Mediaset’ apuntaron que inicialmente el Napoli tenía pensado volver a entrenar el lunes 23 de marzo, luego pospuso la medida para el miércoles 25 y ahora no tiene fecha decidida para la vuelta a los entrenos.

Como era de esperarse, la decisión del Napoli de volver a entrenar había sido duramente criticada por varios personajes asociadas al fútbol italiano. Uno de ellos, Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas.

“El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa", dijo.

El coronavirus en Italia

Italia contabilizó este domingo 5.476 fallecidos, 651 más en solo 24 horas, y la cifra de enfermos contagiados actualmente es de 46.638, es decir, 3.957 más en un día, informó el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

El número de personas curadas es de 7.024, lo que supone que 952 personas se han recuperado desde el sábado, y la cifra de contagios totales en el país desde que se detectó el brote a finales de febrero asciende a 59.138 personas.

