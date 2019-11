Cristiano Ronaldo fue cambiado en el Juventus vs. Milan por la Serie A de Italia. Paulo Dybala ingresó por él a los 55 minutos y desató su enfado. Al dejar el campo no saludó ni a su entrenador Maurizio Sarri ni a sus compañeros, se fue directo a los vestuarios, pero este lunes los medios italianos revelaron que no se quedó en el estadio.

‘CR7’ dejó el Allianz Stadium mientras sus compañeros seguían jugando. No observó el tanto de Dybala para darles la victoria ante el equipo rojinegro. De inmediato llegaron los comentarios señalándolo por el mal accionar.

El ex futbolista italiano, Antonio Cassano, recordó en el programa de televisión ‘Tiki Taka’ que en su etapa como jugador de la Roma, abandonó el estadio Olímpico en un derbi ante la Lazio, motivo por el que e vio obligado a volver.

“¿Se fue antes del final del partido? Eso no lo puedes hacer, porque luego hay control antidopaje. Yo tuve que volver rápido al estadio para evitar una descalificación de dos años” explicó.

Cristiano Ronaldo acusó una serie de molestias en la rodilla durante el encuentro y por esto fue cambiado. Se espera que se recupere para la siguiente fecha y continuar como líder de la Serie A con 33 puntos.

Juventus vs. Milan: Cristiano Ronaldo y la reacción tras ser cambiado por Dybala | VIDEO

¿Qué dijo Sarri sobre la salida de Ronaldo?

“¿Un problema con Ronaldo? No, al contrario”, respondió el entrenador de la ‘Juve’, Maurizio Sarri, al ser preguntado por esta cuestión por un periodista. “Primero le agradezco que se haya puesto a disposición cuando no está en una condición física excepcional'’, agregó.

''Preferí cambiarlo porque no me parecía que estuviera muy bien. Pero lo ha intentado todo para estar en disposición de jugar”, insistió el DT de la ‘Vecchia Signora’, sobre el por qué cambió a CR7 antes de la hora de juego.

► En la pelea por ser el número 1: el top 20 de los máximos goleadores del año 2019 en el mundo [FOTOS]

►Messi y Cristiano tentados por Arsenal: las revelaciones de Arsene Wenger

► Con Messi al acecho de Benzema: así va el top 20 de los máximos goleadores de LaLiga Santander 2019-20 [FOTOS]

► Igual todos lo reconocieron: Neymar es ‘cazado’ disfrazado en el aeropuerto de Barcelona