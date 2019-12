Cristiano Ronaldo parece inacabable. El portugués tiene 34 años, edad en la que, tal vez, muchos futbolistas ya están pensando en el retiro, pero para él este no está cerca. Su nivel continúa siendo alto y lo demuestra semana a semana con la Juventus, pero exigirse al máximo puede terminar pasándole factura.

El ruso campeón de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, es gran amigo del futbolista portugués, por lo que cuando se le preguntó sobre la revelación del atacante de jugar hasta los 40 años de edad, el ruso envió un mensaje que puede no gustarle mucho.

La amistad entre ambos nació hace algunos años, por lo que Khabib se atrevió a darle un consejo en conversación con Russia Today.

“Tiene que retirarse en el momento adecuado, antes de que alguien tome su lugar. A los 35 años, la forma física ..”, dijo el ruso.

"Bueno, ya sabes, es difícil dejar algo que has hecho toda tu vida. Pero no importa si desea retirarse o no, llegará un momento en que si no abandona el deporte, el deporte lo abandonará”, explica el ruso.

“Si no se va en el momento adecuado, se quedará atrás, porque habrá nuevos campeones, muchachos más jóvenes, más hambrientos y más motivados. Y al final de su carrera no tendrá las mismas motivaciones y el mismo hambre que tenía cuando comenzó”, dijo.

“Nadie se mantiene en la cima para siempre, por lo que es importante retirarse en el momento adecuado y le advierte. “Ahora el físico funciona. Pero pronto, quién sabe. ¿Cuántos años tiene Cristiano? 34?

“A los 35 no tendrá los mismos tiempos de reacción y la misma forma física. Y no importa si eres cristiano o Khabib, alguien vendrá a tomar tu lugar. Mi consejo para él, que también se aplica a mí, es retirarse en el momento adecuado”, comentó.

