Más vale prevenir antes que lamentar. Las cosas en la interna de la Juventus andan algo movidas luego de que uno de sus jugadores diera positivo en la prueba de coronavirus hace unos días. Motivo por el cual, el club optó por poner en cuarentena a toda su plantilla, incluyendo a Cristiano Ronaldo, aunque este no se encuentre en Italia.

Como bien se recordará, Cristiano, en Portugal debido a una emergencia familiar, comunicó a la Juventus que no regresaría al país por precaución a ser víctima del COVID-19. Y es que luego de haber estado en contacto con el defensor de la ‘Vecchia Signora’, Daniele Rugani, CR7 prefirió quedarse en su país natal. No obstante, esto no quita que se hará la prueba de descarte.

Tal y como anunció el periodista de ‘ESPN’, Andres Agulla, “el lunes la Juventus hará controles a todos los jugadores”. Esto, luego de que se corriera el rumor de que el argentino Paulo Dybala estaría infectado con el coronavirus. Noticia que, pese a todo, fue desmentida por el propio jugador de la Juventus, asegurando que se encontraba bien en sus redes sociales.

Es así que en los próximos días recién se conocerán nuevos alcances sobre los jugadores de la Juventus que podrían ser portadores del virus COVID-19. Por tanto, a falta de una información oficial, Cristiano Ronaldo pasaría la prueba en Portugal mientras que el resto del plantel del conjunto turinés haría lo mismo en la propia institución.

