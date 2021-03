Cristiano Ronaldo convirtió un triplete para la victoria de Juventus sobre Cagliari (3-1) en la jornada de la Serie A. El hat-trick, más allá de los tres puntos para su equipo, tiene un significado especial en la carrera del portugués. Mediante una publicación en redes sociales, el delantero expresó sus sentimientos tras superar una marca de Pelé.

“Las últimas semanas estuvieron llenas de noticias y estadísticas considerándome el máximo goleador mundial de la historia del fútbol, superando los 757 goles oficiales de Pelé. Aunque estoy agradecido por ese reconocimiento, ahora es el momento de explicar por qué no reconocí ese récord hasta este momento”, inició.

Enseguida, ‘CR7′ explicó la razón por la que recién se reconoce como el mejor artillero del balompié de todos los tiempos. A pesar de que diversos medios indicaron que la estrella de Juventus ya había superado al legendario campeón del mundo con la ‘Canarinha’ en 1958, 1962 y 1970.

“Mi inmensa admiración hacia Pelé y el respeto que le tengo al fútbol de la mitad del siglo 20, me ha llevado a contar para él 767 goles, teniendo en cuenta como oficiales los nueve que marcó por el equipo del estado de São Paulo y el que firmó con el equipo militar de Brasil. El mundo y el fútbol han cambiado, pero no podemos cancelar la historia solo por nuestros intereses”, expresó.

En la misma línea, Cristiano Ronaldo celebró por llegar a 770 goles oficiales y siguió alabando al brasileño. “No hay jugador en el mundo que no haya crecido escuchando las historias sobre sus partidos, sus goles y todo lo que ha conseguido, y yo no soy excepción. Por esa razón, me llena de alegría y orgullo haber superado su récord, algo que nunca habría soñado mientras crecía en Madeira”.

Finalmente, el luso mostró gratitud hacia todas las personas que colaboraron con él a lo largo de su carrera. Asimismo, el jugador también hizo una referencia de lo que espera para su carrera en los siguientes meses y años. Este mensaje llega en medio de los rumores que le ubican de vuelta en Real Madrid. “¡Ahora no puedo esperar a los próximos juegos y desafíos! ¡Los próximos registros y trofeos! Créame, esta historia aún está lejos de terminar. ¡El futuro es mañana y todavía queda mucho por ganar para la Juventus y Portugal!”, concluyó.





