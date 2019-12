En las últimas horas, prensa española apuntó que Cristiano Ronaldo se arrepiente de haber dejado el Real Madrid para mudarse a la Juventus y que de cara al mercad de fichajes de 2020, evalúa cambiar de aires y renovarse. Sin embargo, el director deportivo de la ‘Vecchia’ ha descartado dicha posibilidad.

Fabio Paratici opinó que Cristiano Ronaldo está tan cómodo en la Juventus que ya planea ganar un Balón de Oro vistiendo esta camiseta. Además, mostró su disconformidad luego que el portugués quedara tercero en la pelea por el premio de ‘France Football’ otorga anualmente.

“Sonrío porque hay otros problemas. Quería el MVP de la Serie A porque es una persona ambiciosa y quiere demostrar que también es el mejor aquí. En nuestra opinión, merece el Balón de Oro”, expresó Paratici en ‘Sky Italia’.

“Quiere ganar otro Balón de Oro y lo quiere hacer con nosotros. Lo apoyamos. Se quedará sin ninguna duda", agregó el director deportivo del club italiano, uniéndose así a Chiellini, quien también pidió el premio para ‘CR7’.

“El año pasado Modric no debía Ganar el Balón de Oro, como mucho Griezmann o Pogba. No fue para Cristiano porque el Real Madrid no quiso. Este año debía ganarlo uno del Liverpool. Entre Messi y Cristiano es como elegir entre Rafa Nadal y Roger Federer”, declaró Chiellini.

El experimentado defensor de la Juventus ‘cargó’ duramente contra la revista francesa ‘France Football’, organizador de este evento deportivo, y no paró de expresar su molestia por la elección del 2018-19: “El robo a Ronaldo la temporada pasada fue obvio, Modric ni siquiera estaba en su mejor año”.

Mira el último gol de Cristiano Ronaldo en Juventus

Gol de Cristiano Ronaldo a Lazio hoy. (7/12/2019)

