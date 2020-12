Cristiano Ronaldo, una vez más, fue ratificado como uno de los mejores futbolistas de la historia, luego que France Football lo coloque en su once ideal del deporte rey. El delantero portugués lo hace realmente bien con el balón con los pies; sin embargo, su actitud cambia cuando él no es el protagonista y tiene que sentarse en un sofá a ver un partido.

En conversación con Gennady Golovkin para un documental, la estrella de Juventus explicó: “Jugar al fútbol es mi pasión, pero luego prefiero ver otros deportes en televisión. Entre un partido de fútbol o ver un combate de boxeo o UFC, elijo el boxeo y la UFC”.

En más de una ocasión hemos visto a Cristiano relacionado al mundo de los deportes de contacto. En más de una ocasión ha colaborado con Conor McGregor, por ejemplo.

“No creo que hubiese podido ser boxeador, es duro. Tienes que nacer para eso, con ese don. Yo creo que nací para ser futbolista profesional, pensé que tenía ese don desde el principio, y me dije: ‘Voy a agarrar esta oportunidad con mis manos’”, contó el cinco veces Balón de Oro.

“El boxeo es un poco más difícil porque estás solo cuando compites. Trabajas en el gimnasio, tienes a tu equipo, pero ellos luego no juegan contigo, solo entrenan junto a ti. En nuestro caso es distinto, es más divertido porque entrenamos, nos reímos, es un tipo de sacrificio diferente”, agregó.

“Cuando estaba en el Manchester United, un entrenador boxeaba conmigo. Creo que practicar boxeo sirve para el fútbol porque agudiza los sentidos y aprendes a moverte”, reveló Cristiano.

Muchos indican que la carrera de Ronaldo ya empieza a ir cuesta abajo; sin embargo, él aún tiene ganas de continuar siendo parte de la élite del deporte. “El verano pasado tuve una charla de esto en Dubái con Anthony Joshua. A los 33 años empiezas a pensar que vas cuesta abajo. Yo quiero seguir en el deporte, en el fútbol. La gente me mirará y dirá, ‘Cristiano era un jugador increíble pero ahora es lento’. Yo no quiero eso. Puedes cuidar mucho de tu cuerpo, pero el problema no es ése. Depende de tu cabeza, de tu motivación y la experiencia, que creo que es lo más complicado. En el deporte puedes ganar madurez. Mira a Federer en el tenis, tiene 37 o 38 años y sigue en la cima, y en el boxeo hay unos cuantos”, finalizó.





