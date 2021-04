No lo tomó en buen momento. Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más admirados del mundo. Incluso, los rivales dentro de la cancha suelen expresar el respeto que sienten por el delantero. En ocasiones, alguno de ellos buscó la manera de llevarse un recuerdo del portugués. Este es el caso de Robin Gosens, jugador del Atalanta, que intentó sin éxito quedarse con la camiseta de la Juventus del luso.

El futbolista recordó en su biografía, denominada ‘Vale la pena soñar’, un episodio con el luso. Para el hombre del elenco de Bérgamo era todo un sueño compartir el campo con su ídolo. Entonces, el mediocampista quiso cerrar aquella jornada con la camiseta del atacante de Juventus.

Sin embargo, la apuesta de Gosens no salió como esperó. “Después del partido contra la Juventus, quise cumplir mi sueño de tener la camiseta de Cristiano Ronaldo. Después del pitido final, me acerqué a él, no fui ni siquiera con el público a celebrar. Le pregunté: ‘Cristiano, ¿me puedes cambiar la camiseta?’. Él ni siquiera me miró y solo me dijo que no”, relató.

“Estaba totalmente rojo y avergonzado. ¿Sabes ese momento en el que te sucede algo vergonzoso y miras a ver si alguien se ha dado cuenta? Sentí justo eso y traté de disimular”, agregó el alemán sobre el incómodo capítulo vivido con el astro portugués en una eliminatoria por la Copa de Italia.

Gosens no especificó si más adelante pudo conseguir el obsequio de ‘CR7′. Pero, si todavía tiene intenciones de cumplir aquel sueño de fanático, el domingo 18 de abril, Atalanta y Juventus se encontrarán en la jornada de la Serie A y el próximo 19 de mayo, ambos clubes chocará en la final de la Copa de Italia.

