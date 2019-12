Cristiano Ronaldo, a dos meses de cumplir los 34 años, se refirió a toda la dedicación que le ha dado al fútbol, a tal punto de hallarse en el olimpo del balompié mundial.

Desde su punto de vista, todo es gracias a su espíritu competitivo y ganas de superarse cada día. “No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Sin mucho trabajo, sin dedicación y pasión por lo que haces no puedes conseguir todo lo que dicen el palmarés, los trofeos, los récords y las estadísticas”.

“Lo más importante es mantener siempre alta la motivación para mantener este nivel. Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie mas que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto”, agregó.

A pesar de que cada vez la sombra del retiro se hace más grande, Cristiano Ronaldo todavía se siente con la fuerza de seguir batiendo récords. Y tiene dos en el horizonte: la marca de anotaciones de Pelé y del iraní Ali Daei.

“Conseguir esos récords es un proceso que sucede de forma natural después de mucho trabajo. Tienes que estar siempre preparado y los récords acaban llegando. Superar el récord de goles de Pelé sería un motivo de orgullo, por supuesto, pero cada uno tenemos nuestra historia. Pelé va a seguir siendo Pelé, como Cristiano va a seguir siendo Cristiano”, dijo.

Y cuando la idea del retiro ronde su cabeza con insistencia, ya tendrá varios planes a los que dedicarse. “Me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés, hacer una película en Hollywood... Y para eso hay que salir de tu zona de confort, aprender cada vez más y desafiarte a ti mismo, algo que me encanta. Y, por supuesto, rodearte de personas inteligentes”.

