¿El principio del fin? Desde que Cristiano Ronaldo cambiara los colores del Real Madrid por los de la Juventus, el portugués no ha vuelto a ser el mismo. Si bien es cierto que nadie discute su rol de figura en el equipo de Turín, sus números como goleador dicen todo lo contrario y dejan mucho que desear en comparación a lo que normalmente nos tiene acostumbrado.

Según un estudio realizado en el laboratorio de datos de ‘BeSoccer’, las cifras de CR7 son más que solo preocupantes. El '7′ experimenta en la actualidad un descenso significativo en cuanto a su participación en goles se refiere. Cristiano pasó de generar 1,07 tantos por partido en su último curso con el Real Madrid, a producir 0,37 en la Juventus.

Los números de Cristiano Ronaldo conjugan los goles que se marcan y los que se dan, y no cuentan los tantos de penal. (Fuente: BeSoccer)

En su última campaña en España, Cristiano marcó 44 goles; mientras que en su estreno en la Juventus sumó apenas 28 con un partido menos jugado. Es así que luego de 14 partidos con los turineses esta temporada, CR7 lleva apenas seis anotaciones, una media que no se ajusta a los registros del histórico jugador. Con 35 años, nuevamente su declive se ha puesto en tela de juicio.

Tal y como se puede apreciar en la curva que muestra ‘Besoccer’, la diferencia entre temporadas de Ronaldo es llamativa. Si bien es cierto que la Serie A se caracteriza por dificultar la labor de los delanteros, en los últimos años en Italia se hacen más goles que en España, por lo que este argumento no es excusa del pésimo presente de Cristiano. ¿Volverá a ser el de antes? Solo el tiempo lo dirá.

¿Cristiano ya no es feliz en la Juventus?

Corrían los 55 minutos del Juventus vs. Milan. Cristiano Ronaldo en el campo no se sentía demasiado cómodo. Las situaciones de gol no llegaban en sus pies y no parecía estar del todo bien físicamente. Maurizio Sarri decide realizar un cambio. El portugués levanta el rostro, se trataba de él. Tiene que dejar el campo.

El delantero luso dejó el campo para el ingreso de Paulo Dybala, aunque esto no le gustó nada. Muy enojado, ni siquiera saludó a su entrenador, ni se colocó en la banca de suplentes. Partió directo al camerín. Según informa la prensa italiana, Cristiano Ronaldo dejó el Allianz Stadium luego de ser sustituido.

