Corrían los 55 minutos del Juventus vs. Milan. Cristiano Ronaldo en el campo no se sentía demasiado cómodo. Las situaciones de gol no llegaban en sus pies y no parecía estar del todo bien físicamente. Maurizio Sarri decide realizar un cambio. El portugués levanta el rostro, se trataba de él. Tiene que dejar el campo.

El delantero luso dejó el campo para el ingreso de Paulo Dybala, aunque esto no le gustó nada. Muy enojado, ni siquiera saludó a su entrenador ubicado en la zona técnica, ni se colocó en la banca de suplentes junto a sus compañeros, partió directo al camerín a ver lo que quedaba de encuentro, o eso es lo que se creía.

Según informa la prensa italiana, Cristiano Ronaldo dejó el Allianz Stadium luego de ser sustituido. No vio el gol que marcó Dybala a los 77 minutos con lo que ganaron el partido.

¿Qué dijo Sarri sobre su salida?

“¿Un problema con Ronaldo? No, al contrario”, respondió el entrenador de la ‘Juve’, Maurizio Sarri, al ser preguntado por la incómoda situación. “Primero le agradezco que se haya puesto a disposición cuando no está en una condición física excepcional'’, agregó.

''Preferí cambiarlo porque no me parecía que estuviera muy bien. Pero lo ha intentado todo para estar en disposición de jugar”, insistió el DT de la ‘Vecchia Signora’, sobre el por qué cambió a CR7 antes de la hora de juego.

“No, hay un umbral de tolerancia con aquellos que lo dan todo. Cinco minutos de enfado me parece normal. A un entrenador le gusta ver a un jugador furioso al salir. De lo contrario me preocuparía", reiteró.

