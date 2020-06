Los intensos trabajos que Cristiano Ronaldo hizo durante la cuarentena parecen no haber surgido efecto. Al menos no en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Italia 2020 ante el AC Milan en el estadio Allianz de Turín.

El portugués de la Juventus no mostró su mejor nivel ante los dirigidos por Stefano Pioli no solo por el penal que erró en el primer tiempo, también por los lujos que intentó sacar y no salieron. El otrora goleador del Real Madrid estuvo simplemente bloqueado en el empate 0-0 final.

Por ejemplo, en los últimos minutos del partido, Ronaldo perdió una chance de gol para su equipo en el intento de tirar un regate. Quiso enganchar para la derecha, pero la pelota se le escapó y terminó en pies de la defensa del equipo rival.

Así falló el penal Cristiano Ronaldo

La final, el miércoles en el Olímpico de Roma, medirá a los turineses contra Nápoles o Inter de Milán, que miden el sábado en la vuelta de la segunda semifinal (victoria 1-0 de los napolitanos como visitantes en la ida).

El de este viernes era el primer partido de competición en el fútbol italiano desde que la pandemia del nuevo coronavirus obligó a detener el deporte en marzo y la ‘Juve’ fue incapaz de marcar a un equipo en inferioridad, haciendo valer el empate 1-1 que había logrado ‘in extremis’ en la ida en San Siro a mediados de febrero.





