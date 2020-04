Probablemente fue uno de sus mayores logros a nivel personal en el campo de juego, aunque se quedó sin ‘premio’. A sus 41 años, Stefano Sorrentino ha colgado los guantes y ha revelado una anécdota de hace un año frente a Cristiano Ronaldo, a quien le atajó un penal cuando aún era portero del Chievo Verona.

Sorrentino, que también atajó en el equipo de Turín en sus inicios como portero, contó en una entrevista con 'Sky' que tras ese disparo que le detuvo al luso, éste se negó a cambiar de camisetas.

"Acordamos intercambiar nuestras camisetas, pero después de fallar el penalti estaba muy enfadado. Nunca le había pasado en Italia", contó el exguardameta".

"En el túnel de vestuarios nos cruzamos, me dio un apretón de manos y me felicitó, pero tenía mala cara... Y no me dio su camiseta", declaró Sorrentino, que pese a la decepción de no llevarse la camiseta de 'CR7', se llevó otro buen botín: "Al final me llevé la de Dybala. Me fue bien de todas formas", finalizó.

Aquel encuentro de igual forma fue favorable para la ‘Juve’, que se impuso 3 a 0.

El momento en que Sorrentino le detuvo el penal a Cristiano. (Getty Images)

El secreto para detener el penal

“Detrás de un penalti parado hay estudio, preparación e intuición. Yo al principio estudiaba a los delanteros en YouTube y ahora antes de los partidos miramos los videos junto a Lorenzo Squizzi (preparador de porteros del Chievo) para decidir la estrategia”, dijo Sorrentino en enero del año pasado en declaraciones a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Estábamos seguros de que Cristiano Ronaldo lanzaría el penalti a la derecha y eso es lo que pasó”, añadió por entonces el experimentado exguardameta.

