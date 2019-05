Nos estamos volviendo viejos: la alarmante cifra goleadora de Cristiano Ronaldo con la Juventus

El primer año de Cristiano Ronaldo en el Juventus no ha salido como el portugués hubiera deseado a título individual, ya que la temporada 2018-19 ha sido su menos goleadora en diez años. Tras no participar en el último partido de la temporada, CR7 ha jugado 31 choques por Serie A , en los que ha marcado 21 goles, una cifra que no era tan baja desde su última año en el Manchester United, cuando anotó 18 tantos en 33 encuentros en la Premier League.



Por si esto fuera poco, la media de goles por partido es de 0,65 dianas por encuentro esta temporada, la más baja también desde la 2008-09, cuando fue de 0,54. Esto mismo le ha ocurrido a Cristiano en la Champions, competición en la que ha marcado seis goles en nueve partidos esta temporada, lo que supone una media de 0,67 tantos por encuentro.



En este caso, para encontrar una media tan baja hay que remontarse a la temporada 2010-11, la segunda que CR7 jugó en el Real Madrid, cuando la media fue de 0,50 debido a que marcó seis goles en doce partidos. Sin embargo, resulta curioso que la cifra total de Cristiano en nueve encuentros este año es inferior a la de siete lograda por el portugués en la temporada 2009-10, en la que solo jugó seis partidos en Champions

Recordemos que la temporada más goleadora de Cristiano Ronaldo en la máxima competición continental fue la 2013-14, en la que el Real Madrid ganó "La Décima" con 17 goles del portugués en los once partidos que disputó. Una de esas dianas fue de penalti en la final de Lisboa ante el Atlético de Madrid

No obstante, en el plano colectivo, Cristiano Ronaldo ha añadido a su palmarés el título de la Serie A tras haber ganado la Premier League en tres ocasiones con el United y LaLiga Santander en dos oportunidades con el Real Madrid. Su historial está jalonado ya con treinta títulos incluyendo sus cuatro clubes y la Eurocopa de 2016 con la selección de Portugal.

