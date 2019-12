Ni siquiera se pasó de copas, se pasó con una sola copa. En una entrevista con DAZN para hablar sobre su presente en la Juventus y su pasado como seleccionado de Portugal, Cristiano Ronaldo confesó que se emborrachó luego de ganar la Eurocopa con su país. Lo curioso es que el atacante no necesitó de mucho alcohol, sino tan solo de un pequeño brindis para sentirse mareado.

“El trofeo más importante que he ganado en mi carrera, lo he ganado con mi selección. Campeón de Europa con Portugal. Reí, lloré, fui entrenador, sufrí. Me emborraché después del partido, lloré tanto que terminé deshidratado. Bebí solo una copa de champán y estaba un poco borracho, pero es la verdad. Por lo general no bebo, pero ese día fue especial”, confesó el ex Real Madrid al medio internacional, en una nota que ha dado la vuelta al mundo.

Su actualidad con la Juventus

Con respecto a su situación con la ‘Vecchia Signora’, el atacante luso ha asegurado que es el mejor jugador de la Liga Italiana, pese a que su institución tan solo ganó el campeonato nacional en la temporada. “Como sabemos, gané el premio al mejor jugador del torneo. Por ahora soy el mejor, no sé si lo seré el próximo año, pero por ahora soy yo. Tengo que decir que hay muy buenos jugadores en la Serie A. ¿Votaron los jugadores por mí? Es un gran honor”.

Cristiano Ronaldo como el resto de jugadores de la ‘Juve’ tienen una pequeña para, dado que el cuadro de Turín vuelve a jugar el lunes 6 de enero contra el Cagliari en condición de local.

En la presente temporada, ‘CR7’ ha marcado 12 goles: 10 en la Serie A y dos en la Champions League, en donde tiene la obligación de ir más allá de los octavos de final.

