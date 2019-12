Cristiano Ronaldo cierra este 2019 de manera irregular. Si bien es cierto que ganó la Serie A con la camiseta de Juventus, no pudo obtener la Champions League (cayó en cuartos de final frente al Ajax) y se quedó con las ganas de ganar su sexto Balón de Oro, que se llevó Lionel Messi también por encima del defensor holandés Virgil van Dijk.

En plenas vacaciones, Cristiano Ronaldo dio una entrevista a la cadena DAZN Italia y allí habló sobre todo. Desde su proyecto con Juventus hasta si es que tiene pensado estudiar para convertirse en director técnico profesional. Además, hizo un breve repaso a lo que ha alcanzado desde su debut en los terrenos de juego.

“Desde hace 18 años hasta ahora todo ha cambiado sustancialmente. Antes lo veía como una diversión, pero ahora tengo prioridades. Siempre me veo levantando trofeos y estando en lo más alto. No había presión. Estoy más motivado que nunca y quiero jugar muchos años. ¿Defectos? No tengo defectos. Soy inteligente y muy profesional”, dijo Cristiano en un primer momento.

¿Cristiano Ronaldo será entrenador como otros ex futbolistas?

Dio cuenta también de lo que se vendrá en el futuro para su persona. “Actualmente no quiero ser entrenador. Quizás si me da ganas más adelante. Me veo más como motivador. Un entrenador debe transmitir su pasión a sus jugadores. Tengo varias facetas, pero las veo unidas”, añadió el internacional con la Selección de Portugal y ganador de la Euro 2016.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo se encuentra fuera de Italia junto a su familia para pasar las Fiestas de Fin de Año. Juventus volverá al ruedo recién el 6 de enero frente al Cagliari en el Allianz Stadium por la Serie A.

