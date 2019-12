¿Te imaginas a un ganador cinco veces del Balón de Oro en un una película? Cerca de los 35 años, el futbolista promedio medita la retirada. No obstante, Cristiano Ronaldo, con 34, piensa en competir hasta los 40. ¿Y después? El internacional con la Selección de Portugal reveló los planes que tiene posterior a su vida como deportista.

Cristiano Ronaldo, figura de la Juventus de Turín, participó en una conferencia de prensa durante la ceremonia del Oscar del Globe Soccer Awards, galardón que recibirá por sexta ocasión en toda su larga trayectoria, que se desarrolla en Dubai. “En el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces será el momento”, manifestó el popular ‘CR7’ respecto a la chance de colgar las botas de fútbol en el mediano plazo.

“Hace muchos años, la edad ideal para dejar de jugar era de 30 o 32 años, ahora todavía se ven jugadores de 40 años”, añadió Cristiano, quien se ha trazado el objetivo de alcanzar esa edad para continuar dentro de las canchas en buen nivel. Después del día del adiós definitivo, el ex Real Madrid y Manchester United desea iniciar una carrera académica. “Cuando me retire del fútbol, ​​me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente”, indicó.

¿En dónde te imaginas ver a Cristiano Ronaldo en la pantalla grande?

No obstante, el luso tiene otro gran anhelo por cumplir al concluir su etapa como futbolista. “Una cosa que me fascina es también actuar en una película”, confesó el goleador histórico de Real Madrid.

De hecho, Cristiano Ronaldo siempre ha manifestado que está listo para asumir cualquier desafío, tal como lo hace en la actualidad. “Nunca he tenido una mala temporada en mi vida. Siempre estoy listo para afrontar desafíos. Siempre juego con la intención de ganar”, concluyó.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...