Cristiano Ronaldo volvió a las acciones, tras superar la cuarentena por el coronavirus que le fue diagnosticado, con un doblete en la Serie A. Con estos goles, el delantero de Juventus impuso un nuevo récord en la tabla histórica de goleadores, quedando cada vez más cerca del primer lugar.

La estadística sitúa al portugués por encima del astro brasileño Romario, quien poseía el tercer lugar en esta nómina de honor, lugar que ahora le pertenece a ‘CR7’.

“Cristiano Ronaldo ya es el tercer máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional. Ha superado a Romario”, sostuvo el reconocido estadístico MisterChip en su cuenta de Twitter. En esta, dio a conocer que el portugués se encuentra a 16 anotaciones de convertirse en una leyenda.

Como era de esperarse, Lionel Messi también aparece en esta lista, aunque un poco más relegado debido a la larga diferencia de partidos que lo separan del atacante de Juventus.

Cristiano ya es el TERCER MÁXIMO GOLEADOR en TODA la historia del fútbol profesional. Ha superado a Romário.



759 Josef Bican 🇨🇿🇦🇹 (en 495 partidos)

757 Pelé 🇧🇷 (815)

744 CRISTIANO RONALDO 🇵🇹 (1020)

743 Romário 🇧🇷 (961)

707 Lionel Messi 🇦🇷 (879)

706 Ferenc Puskás 🇭🇺🇪🇸 (718) pic.twitter.com/u5D4U6kCqK — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 2, 2020

La palabras de Cristiano tras romper el récord

El portugués Cristiano Ronaldo, que ha regresado con un doblete en la Serie A contra el Spezia (1-4) tras perderse cuatro partidos de su Juventus, aseguró que “ha vuelto el ‘Cris’ de siempre”.

“Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el ‘Cris’ de siempre. Espero que en tres o cuatro partidos recuperaré mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado”, dijo Cristiano al acabar el partido ganado 4-1 por el Juventus en el campo del Spezia, en declaraciones a ‘Sky Sport’.

Sobre la Serie A, que tiene ahora al Juventus segundo, a cuatro puntos del líder Milan, Cristiano dijo que va a ser un curso “difícil”, con muchos pretendientes para el título. “Espero que este partido sea un cambio para hacer una gran temporada”, concluyó.

