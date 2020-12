Su nombre es Alejo Ocar, es argentino y su amor por Diego Armando Maradona es tan grande que no le importó quedarse sin trabajo tras renunciar al puesto de ‘scout’ que tenía en la Juventus. Según reveló a un medio de su país, el club italiano le faltó el respeto al ‘Pelusa’ por no hacerle un gran homenaje una vez fallecido.

La Juventus recordó en redes sociales un gol de tiro libre de Maradona y en el partido ante Empoli, paró las acciones en el minuto 10. Sin embargo, para Ocar, estos gestos no fueron suficientes. El campeón italiano, según él, debió hacer más por un jugador que marcó la historia del fútbol.

“Creí que la Juventus era grande. Nunca más voy a trabajar para ese club. Ningunearon a Maradona. Solo un gol en Twitter pusieron. El máximo ídolo de ellos es (Omar) Sívori, argentino. Juventus le faltó el respeto al fútbol”, dijo Ocar en entrevista con ‘Late 93.1′.

“Con la renuncia pierdo a nivel económico y de cartel, porque es la Juventus, pero no me arrepiento. Me salió el maradoneano de adentro. Vivo para el fútbol por inspiración de Maradona, soy un loco de amor por el fútbol gracias a él”, agregó.

Ya en diálogo con el diario ‘Olé', Alejo Ocar comparó el homenaje de la Juventus con el del seleccionado argentino de rugby, que solo llevó un improvisado brazalete negro en el brazo.

“Los Pumas nunca me representaron. Siempre quiero que pierdan. No tengo nacionalismo barato que todo lo que sea argentino me gusta o esté bien. Para mí, Juventus entra en la misma lista que Los Pumas. Impresentable lo que hicieron”, dijo.

El fallecimiento de Maradona el 25 de noviembre pasado, a los 60 años, enlutó al mundo del fútbol internacional, pero conmovió especialmente en Argentina, con decenas de homenajes de todo tipo en cada uno de los partidos disputados en los últimos diez días.

