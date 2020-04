Javier Zanetti tiene una vida entera en el Inter de Milán. El ‘Pupi’ firmó por el equipo italiano en 1995 y no se movió desde entonces. Vivió más de una anécdota y en conversación con Christian Vieri, su compañero de equipo, mencionó unas cuantas, pero la más llamativa gira entorno de Taribo West.

El nigeriano llegó al club italiano a mediados de 1997 con el logro de haber sido campeón olímpico con su país un año antes el Atlanta 1996.

“No sabíamos qué había pasado con Taribo, y de repente se presentó en pleno febrero. Le decimos: 'Taribo un mes te esperamos’. Y me responde: 'Capitán, me he casado, en mi país es un mes de vacaciones’”, lanzó Javier desatando las risas del ‘Toro’.

Taribo tenía más de una peculiaridad, una de ellas, cuando invitaba a comer a sus compañeros luego de la conquista de la Copa UEFA de 1998.

“Una vez nos invitó a su casa porque era el cumpleaños. ‘¿A qué hora vamos, Taribo?’ ‘A las 7’, nos dice. Con Córdoba vamos y le compramos un regalo. Llegamos a las 8 y empezó a rezar. Una hora, dos horas, ¡un hambre teníamos! Tres horas... Terminó el cumpleaños y nos fuimos sin comer nada", contó Zanetti.

El lateral también aprovechó para hacer referencia a uno de los temas más llamativos del próximo mercado de fichajes: Lautaro Martínez a Barcelona.

“Cuando lo fichamos sabíamos muy bien a dónde llegaría, esperamos este momento. Con Conte él entrena muy bien, puede crecer y aún puede darnos mucho. No hemos pensado en lo que pasará, pero lo veo bien aquí con sus compañeros, se divierte y está muy bien con Lukaku”, explicó.

