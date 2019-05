No va a ser tan fácil: Maurizio Sarri y la reunión que decide si sigue en Chelsea o llega a Juventus

Maurizio Sarri logró levantar la Europa League con Chelsea tras derrotar por un claro 4-1 al Arsenal; sin embargo, esto no es suficiente. Se irá del club. El entrenador ya ve opciones y la más concreta parece ser la de Juventus. Los 'Blues' no quieren dejarlo ir.

Según informa La Gazzetta dello Sport, el agente del DT, Fali Ramadani, quien fue el encargado de llevarlo a Londres, ha aceptado en principio que el gerente vaya a Juventus por 6.2 millones de libras al año. Un precio que impresiona a cualquiera.

Este viernes, Sarri se reunió con el entrenador deben reunirse para determinar si se queda o no. La oferta para quedarse no será pequeña.

El presidente de Bianconeri, Andrea Agnelli, fue fotografiado sosteniendo conversaciones con su homólogo del Chelsea, Bruce Buck, en Bakú, antes de la demolición 4-1 del Arsenal.

"Tengo claro qué es lo que puedo hacer con Chelsea y lo que esta institución puede hacer por mí. La verdad que me encanta la Premier League y me siento muy afortunado, pero al final nos vemos a sentar y conversar. Creo que merezco seguir, pero lo que yo opine no es suficiente. Vamos a ver", indicó el entrenador italiano tras la victoria en Bakú, según Mundo Deportivo.



Asimismo, habló de lo mal que la pasó el club en un pasaje de la temporada. "Lo que hemos conseguido ha sido muy importante. Lo merecemos. En enero y febrero tuvimos problemas, aunque después del 6-0 frente al City todo cambió", añadio el ex DT del Napoli.



