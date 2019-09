"Al PSG no le podíamos decir que no": las revelaciones de Wanda Nara de la 'Novela Icardi'

Mauro Icardi tuvo una novela que parecía nunca acabar con Inter de Milán este mercado de fichajes. El delantero tenía una situación insostenible con el club por lo que buscó rápidamente su salida, incluso se especula que piensa denunciarlos por el mal trato que sufrió. Finalmente terminó recayendo en el PSG.

Wanda Nara, representante y esposa del jugador, conversó con Corriere dello Sport y explicó todo lo ocurrido en los últimos meses y cómo tomó la decisión de partir a París por la próxima temporada.

"No es un divorcio. Mauro y el Inter son como novios que se toman una pausa de reflexión" , explicó la mujer de Icardi. "Al PSG no le podíamos decir que no, tiene todo para vencer, es un club top lleno de estrellas. Mauro está orgulloso de ser parte. París es estupenda. Al final de temporada elegiremos lo que es mejor. Yo trabajo para él, después son sus decisiones".

¿Por qué al PSG? "Soy la mujer, no solamente la representante: lo conozco. Sabía que iba a decir que sí. La elección de ir al PSG, después de un año de polémicas y tensiones, la hicimos también para darle tranquilidad a los hijos y a la familia. Si se quedaba hubiera seguido el caso".



"Por muchos malentendidos. Pero el amor por jugar en el Inter y el de los hinchas se mantiene. En toda relación hay momentos de crisis. Al final, nos alejamos de buena manera, sin traiciones".



"El Inter tenía la necesidad de vender a Icardi. De seguir como capitán, Mauro jamás hubiera dejado el club. Fue una estrategia para cederlo".

No solo fue dinero: "No fue una causa por dinero, solamente los ignorantes pueden pensar eso. Si hubiera sido por plata se hubiera ido tres o cuatro años atrás, cuando el Inter no jugaba la Champions League. Hubiera ganado el doble pero se quedó por amor al club", explicó.



