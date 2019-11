Arturo Vidal, volante del Barcelona desde esta temporada, ha empezado a ser parte de artículos de diarios en el Viejo Continente, aunque no precisamente por su buen nivel con la camiseta azulgrana. Sucede que el popular ‘Rey’, como se le conoce en tierras europeas y chilenas, tiene la chance de marcharse al Inter de Milán, en donde en el mercado de fichajes 2020-21, en donde se encontraría con un viejo conocido: el técnico Antonio Conte.

El vicepresidente del cuadro del Inter de Milán, Javier Zanetti, fue consultado respecto a la posiblidad de tener a Arturo Vidal en su plantel y si bien es cierto no admitió que hay intención de contar con el mediocampista chileno, no guardó elogios para el ex mediocampista de Colo Colo. En la prensa del Viejo Continente se habla que hay intención del jugador en salir del equipo de Ernesto Valverde.

“Es un tremendo jugador y también tiene una gran experiencia. Su personalidad es grande para cualquier equipo que lo tenga. La verdad que ahora no nos encontramos pensando en el mercado, sino en que el equipo mejore partido a partido. Después de eso vamos a ver si hay la posibilidad de traer a un jugador importante”, indicó Zanetti, ex lateral derecho del Inter, ante la pregunta sobre Vidal.

Asimismo, lamentó la ausencia de Alexis Sánchez en los últimos partidos. “Lamentamos no tenerlo en este momento porque se estaba integrando al plantel. Es una lástima, pero todo esto es parte del fútbol. Esperamos recuperarlo pronto porque es una pieza fundamental y lo necesitamos”, añadió el ‘Pupi'.

Por último, destacó la gran sociedad que ha generado el Inter de Milán con la presencia de Romelu Lukaku y Lautaro Martínez en la delantera. La misma se podría potenciar con Arturo Vidal. “Los dos son inteligentes y actúan pensando en el equipo. Tienen varios partidos por delante y ya se siente importantes”, remarcó el alto directivo.

► En Paraguay aseguran que Lima será sede de la final de la Copa Libertadores 2019

► Haland anotó el 1-0 de Red Bull Salzburgo contra Napoli por la Champions

► Gol anulado a Vidal en el Barcelona vs. Slavia tras asistencia de Messi

► Raúl Ruidíaz y la racha goleadora que buscará prolongar con la Selección Peruana