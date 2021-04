La Juventus de Italia estaría por pegar el ‘bombazo’ del mercado de fichajes de verano. Y es que de acuerdo a ‘SportBild’, enterado que Hansi Flick no seguirá siendo entrenador del Bayern Munich, el club italiano se ha trazado como meta contratar al técnico alemán en reemplazo de Andrea Pirlo, una leyenda en Turín, pero que no ha podido cumplir con las metas de la directiva tras quedar fuera de la Champions League en octavos de final y sin opciones de repetir el título de la Serie A.

Tal como apunta la citada fuente, en Juventus están convencidos que Flick es lo que necesita el club para hacer una revolución total. No solo por nombres de jugadores, también por el estilo de juego que el alemán impone en sus equipos.

Si bien la selección de Alemania apunta a ser el futuro de Flick, en el seno de la directiva de la Juventus creen que pueden convencerlo para sentarse en el banquillo ‘bianconero’. Además, el aún DT del Bayern Munich no ha dado por cerrado ningún acuerdo.

“Mi futuro no está todavía claro, no ha habido conversaciones con Oliver Bierhoff (director de la Federación Alemana de Fútbol)”, señaló Flick. “El equipo nacional es una posibilidad que cualquier entrenador debería tener en consideración, pero primero debo digerir todo esto. Las últimas semanas no han sido fáciles”, añadió sobre la opción de ser el sustituto de Löw.

Flick, antiguo ayudante de Joachim Low en la selección alemana, con la que ganó el Mundial de Brasil 2014, tomó las riendas del Bayern en noviembre de 2019 como técnico interino tras el despido de Niko Kovac.

En su primera temporada en el Bayern Munich, Flick ganó la Champions League, Copa de Alemania y Bundesliga. En la segunda se hizo con la Supercopa de Alemania y Europa y el Mundial de Clubes, logrando de esta manera un histórico ‘sextete’ para los bávaros.





