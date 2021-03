La continuidad de Cristiano Ronaldo para la siguiente temporada no es el único tema en el que está trabajando la Juventus. Desde la dirección deportiva del club italiano, Fabio Paratici se encuentra definiendo el futuro de varios integrantes de la plantilla. Uno de ellos es el galés Aaron Ramsey (30 años), cuyos días en Piamonte estarían contados ya que según ‘Tuttosport’, la dirigencia del vigente campeón de la Serie A ya no quiere contar con sus servicios en la campaña 2021-22.

Con tal de ahorrar costos en sueldos de jugadores, la Juventus está dispuesta a regalar a Ramsey. Desde su llegada del Arsenal a mediados de 2019, el galés no ha rendido como se esperaba y los de Turín quieren sacárselo de encima. Al día de hoy no existen ofertas concretas por su pase.

Según la citada fuente, el exfutbolista de los ‘Gunners’ gana ocho millones de euros por temporada, una cifra bastante elevada por un jugador que apenas cuenta para Pirlo. La idea de la ‘Juve’ pasa por venderlo a cualquier precio o llegar a un acuerdo de cesión, pero que no represente gasto alguno para el club.

De todas formas, el club de Piamonte no se verá económicamente perjudicado ya que en su día no pagó precio de transferencia por Ramsey. El futbolista nacido en Caerphilly llegó como agente libre a mitad de 2019 tras no renovar contrato con el Arsenal.

En lo que va de la temporada, El galés ha jugado 26 partidos, marcos dos goles y ofrecido cinco asistencias. En Italia no ven con buenos ojos estos números y buscan una puerta de salida para el volante.

Aaron Ramsey, según el portal ‘Tranfermarkt’, especialista en tasación de jugadores, está valorizado en 20 millones de euros, la mitad de lo que valía antes de dejar Londres.

Entre los títulos más importantes de Ramsey se encuentra una Serie A, tres Copa FA y una Supercopa de Italia.





