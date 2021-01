Durante el 2020, el nombre de Lautaro Martínez sonó con fuerza en la agenda de fichajes de los mejores equipos del mundo. Barcelona, Real Madrid, Manchester City, PSG y hasta la Juventus tentaron al delantero argentino, pero ante la llegada de la pandemia del coronavirus (COVID-19), la economía de los citados clubes se vio afectada, por lo que el ‘Toro’ siguió jugando en el Inter de Milán y todo hace indicar que no tardará en firmar la propuesta de renovación que le han hecho llegar.

Según medios italianos, el contrato de Lautaro, que va hasta el 30 de junio de 2023, se extenderá por una temporada más, hasta 2024. Y hay posibilidad de alargar el vínculo un año más. Lógicamente, todo se hará en función de resultados y el deseo del futbolista bahiense.

Tal como apuntan en ‘TuttoSport’, el Inter de Milán ha aceptado mejorar la ficha del futbolista. Si desde su llegada al equipo lombardo percibía casi tres millones de euros, su nuevo contrato le permitirá ganar más del doble. Tras negociaciones de sus agentes con el club, el ‘Toro’ empezará a cobrar exactamente siete ‘kilos’ por temporada.

Lo curioso del nuevo contrato de Martínez reside en las cláusulas que lo blindan ante el interés de otros clubes. Por ejemplo, el Barcelona deberá pagar 111 millones de euros, mientras que Juventus, que se lleva la peor parte, tendría que desembolsar 150 millones de euros por el argentino.

“Si me equivoco me enfado. Siempre he querido jugar en el Inter y ganar el Scudetto aquí. Solo pienso en trabajar, trabajar, trabajar para ganar con el Inter”, aseguró hace algunos días el ex de Racing Club en charla con ‘La Gazzetta dello sport’.

Cabe recordar que Lautaro Martínez llegó al Inter de Milán en 2018 desde Racing Club por 25 millones de euros. El delantero argentino, nacido en Bahía Blanca el 22 de agosto de 1997, se formó en Atlético Liniers antes de dar el salto a la ‘Academia’. Ya ha jugado la Copa América con la Albiceleste.





