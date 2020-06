Arthur Melo aterrizó la noche del sábado en Turín para pasar los exámenes médicos de rigor con Juventus y hoy, domingo, firmó para vestirse de bianconero desde la próxima temporada. Se despedirá de Barcelona luego de dos años.

Según explica Diario Marca, fueron seis horas de pruebas en el centro médico y luego se dirigieron a las oficinas de la entidad turinesa para firmar por las próximas cinco temporadas. EL ex gremio recibirá un sueldo cerca a los siete millones de euros netos.

Solo queda el anuncio oficial del traspaso que en un principio se dará este lunes. En teoría, a la vez también debería hacerse oficial la llegada de Pjanic a Barcelona.

Arthur regresará a la Ciudad Condal para unirse al equipo de Quique Setién y preparar el partido ante el Atlético de Madrid del próximo martes.

Setién sigue contando con él

El técnico del Barcelona, Quique Setién, aseguró este viernes que sigue contando con Arthur, al que los medios sitúan en la Juventus, afirmando que “no doy por hecho que se vaya a ir”.

“En principio sigo contando con Arthur, es un jugador importante como el resto y le necesitaremos”, afirmó Setién en la rueda de prensa previa al partido de la 32ª jornada liguera del sábado contra el Celta en Vigo.

“En principio hará el entrenamiento y viajará con posibilidades de jugar mañana. Hay que tratar de que no le afecte todo el ruido”, afirmó el técnico azulgrana.

Setién se expresó así cuando la prensa española da por hecho el acuerdo entre la Juventus y el Barcelona para un trueque entre el brasileño y el bosnio de la formación italiana Miralem Pjanic.

“En general, y no solo por Arthur, no es el primero ni ultimo jugador con alta expectativa que al final no le salen las cosas como espera”, consideró Setién.

