Paul Pogba se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la agenda de fichajes de Juventus. Luego de que Mino Raiola, representante del volante francés, anunciara que su cliente cambiará de equipo en 2021, en Turín ya buscan la formar de concretar su regreso tras cinco temporadas en el Manchester United.

Según informaciones de ‘ESPN’, el deseo del campeón de la Serie A por tener de regreso a Pogba es tan grande que no tendría problemas en ofrecer hasta dos jugadores por el precio de uno. Se trata nada menos que de Paulo Dybala y Federico Bernardeschi.

Si bien ambos futbolistas son importantes en el sistema de juego de Andrea Pirlo, a la ‘Vecchia Signora’ no le importaría sacrificarlos con tal de tener de regreso a Pogba, quien dejó grandes sensaciones en su pasó por el equipo de Piamonte. El francés se fue hace cuatro años como todo un ídolo y el cariño que le tiene la hinchada sigue intacto.

De hecho, consultado por una posible vuelta a Juventus, Raiola reconoció que el club italiano es de los pocos que pueden asumir su fichaje. “Quizás podría ser el Juventus su próximo destino. ¿Por qué no? La relación con sus excompañeros es excelente. En la era del COVID-19 no hay muchos clubes que puedan ficharle”, dijo a ‘Tuttosport’.

Pogba y su final en el Manchester United

“Es inútil perder tiempo buscando culpables. Paul está infeliz en el Manchester United, ya no logra jugar como desearía y como la gente espera. Debe cambiar de equipo en el próximo mercado”, afirmó Raiola.

“De no ser así, en Old Trafford saben que van a perderlo gratis, ya que de momento el jugador no piensa renovar su contrato. Si alguien no lo entiende, entiende poco o nada de fútbol”, agregó el también representante de Zlatan Ibrahimovic y Erling Haaland. Tal vez parece que estamos viendo los últimos minutos del galo en la Premier League.





