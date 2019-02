Juventus ya no se esconde: el 'coqueteo' con James Rodríguez de cara al mercado de fichajes de verano

El futuro de James Rodríguez es una incógnita. No se sabe si volverá al Real Madrid o si se quedará en el Bayern Munich. Aunque mientras el colombiano deshoja margaritas, otros clubes de Europa no ocultan su intención de tenerlo en el próximo mercado de fichajes.



Ese es el caso de Juventus , que a través de su director deportivo, Fabio Paratici, ha elogiado las características de James Rodríguez, aunque reconocido también que su fichaje no apunta a ser sencillo ni para la 'Vecchia' ni para ningún otro club.

"¿James? Es un gran jugador", dijo Paratici en entrevista con 'La Gazzetta dello Sport', aunque rápidamente quiso matizar y añadió: "Pero mejorar a los nuestros es difícil". Como era de esperarse, las palabras del directivo de la Juventus ilusionan a los hinchas con ver al colombiano vestido de 'bianconero'.

¿Qué hará el Bayern Munich?

El Bayern Munich decidirá si ejecuta o no la opción de compra que tiene sobre James Rodríguez según lo que ocurra en la segunda parte de la Bundesliga, aseguró hace unas semanas el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, en declaraciones a la revista 'Sport Bild'.



"Vamos a observar lo que pasa en la segunda vuelta y tomaremos las decisiones pertinentes", dijo Salihamidzic acerca del futuro de James, sobre el que el Bayern Munich tiene una opción de compra por valor de 42 millones de euros.