Fiel al estilo del City, Pep Guardiola envía una lista de refuerzos de cara a la siguiente temporada y la directiva ‘Citizen’ hace lo posible por cumplirle los pedidos al técnico catalán. Kalidou Koulibaly es el último de los futbolistas que ha requerido el entrenador de cara a su proyecto de la próxima temporada, pese a la pandemia del COVID-19. Su juego fuerte y sus últimos partidos con el Napoli han hecho que este zaguero central sea uno de los más pretendidos en Europa.

Por ello, no solo el Manchester City pretende al senegalés, sino también el archirrival de la ciudad: el Manchester United. De la mano de Ole-Gunnar Solskjaer, los ‘Reds Devils’ también han comenzado con este operativo para traerlo a Old Trafford. La ventaja, no obstante, de ellos es que no se encuentran ‘al aire’ con la resolución del recurso presentado al TAS por la sanción de la UEFA, que ha dejado al City sin participación en la próxima Champions League.

El presente de Koulibaly

Con 29 años de edad, Koulibaly pretende un último gran contrato en su carrera deportiva y ¿por qué no? Probar suerte en otra liga importante de Europa. Con un vínculo hasta el 2023 con los napolitanos, el central tan solo espera que las negociaciones lleguen a un buen puerto para que prepara maletas y se dirija hacia un nuevo destino: ¿será Manchester u otra ciudad?

Koulibaly es también del interés del Inter de Milán, equipo que habría propuesto dinero sobre la mesa y Milan Skriniar. La propuesta no es mala, por lo que habría ver en la siguientes semanas cuál será el suceso de un jugador que se ha ganado corazón de todo el Calcio de Italia.

Koulibaly llegó hace cinco temporadas al Napoli, luego de haber jugado en el Genk de Bélgica. Y su rendimiento no ha sido para menos, siempre ha estado en la alineación ideal de la Serie A.