Desde que llegó al primer equipo del Barcelona en el año 2008, Pep Guardiola se ha mantenido entre los mejores entrenadores del mundo. Títulos logrados como la Champions, LaLiga Santander, Premier League y el Mundial de Clubes lo avalan. Si bien es cierto que pelea palmo a palmo con Liverpool en la primera inglesa, su nombre suena ahora a poco de iniciar el mercado de fichajes de invierno europeo.

Sucede que en plena rueda de prensa, a Pep Guardiola le preguntaron si es que en un futuro no muy lejano saldría del banquillo del Manchester City. Al director técnico español le consultaron si es que le gustaría desempeñarse en tierras italianas y no parece muy reacio a ser parte de la Serie A.

“¿Yo entrenando en Italia? ¿Por qué no? La verdad que fue un placer cuando estuve allí y me lo pasé muy bien. Aunque, actualmente me siento bien en Inglaterra porque es un gran campeonato. Puede ser, si es que no llego a tan viejo”, señaló Guardiola.

Pep Guardiola, con pasado en la Serie A de Italia

Hay que tener en cuenta que, como jugador profesional, el ahora DT pasó por las filas del Brescia y de la Roma. Hace poco menos de medio año fue vinculado con Juventus, pero finalmente el que llegó al cuadro bianconero fue Maurizio Sarri.

Justamente, Pep Guardiola tendrá una prueba de fuego este domingo cuando visite al Liverpool por una nueva jornada de la Premier League. Los ‘ciudadanos’ están a seis puntos de los dirigidos por Jürgen Klopp y es una obligación sumar de a tres para estar cada vez más cerca de los ‘reds’.

