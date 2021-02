Fiorentina e Inter de Milan abrieron la jornada 21 de la Serie A. El choque se jugó en el histórico Artemio Franchi y fue victoria (2-0) para el equipo dirigido por Antonio Conte, que trepó momentáneamente a la punta del ‘Calcio’.

El conjunto ‘Viola’ sintió mucho la ausencia del francés Frank Ribery, quien no pudo estar presente por una lesión. Aunque en esta oportunidad no brilló en la cancha con sus enganches y arremetidas en ataque, el galo no pasó desapercibido en las tribunas.

Cuando transcurrían los últimos minutos del choque, con una victoria contundente 2-0 del equipos interista, las cámaras de televisión enfocaron al ex Bayern Munich en unos de los palcos del recinto de Florencia.

Lo que llamó rápidamente la atención fue el atuendo que vestía Ribery. Un traje totalmente de negro con rayas plomas hicieron bromear a más de un usuario en las redes sociales. Muchos señalaban que tal vez estaba vistiendo su pijama o que en realidad no estaban al tanto de los últimos giros de la moda europea.

En los últimos días el nombre del exseleccionado francés se vinculó con un equipo de la Serie B. Y es que el Monza, cuyo propietario es Silvio Berlusconi (exdueño del AC Milan), estaría pensando en reforzarse con Ribery, en caso logran el ascenso a la máxima categoría.

Desde que llegó a la Fiorentina, en agosto del 2019 , Frank Ribery ha disputado más de 40 partidos y ha marcado en cuatro oportunidades. Se ha vuelto una pieza indispensable en el cuadro de la región Toscana.

Frank Ribery fue captado por las cámaras de televisión durante el choque entre Inter y Fiorentina. (Foto: Captura ESPN)

