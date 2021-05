Hay ‘Gigi’ para rato. Pese a sus 43 años, Gianluigi Buffon tiene pensado seguir su carrera después de que el próximo 30 de junio se de por concluido su contrato con la Juventus, club con el que este miércoles ganó la Copa Italia; sumando así su título número 19 con la ‘Vieja Señora’.

Tras el final del encuentro ante Atalanta y la emotivo despedida de sus compañeros, el experimentado guardameta reveló que ya le han llegado algunas propuestas, resaltándose una que le pareció loca pero muy atractiva.

“Sinceramente he tenido muchos contactos en este período y estoy analizando las propuestas que he tenido. El que me resultará más estimulante y cuando encuentre un loco más loco que yo lo seguiré. Recibí un mensaje de un ejecutivo que podría superarme en locura, me gusta esta gente. ¿De la Serie C? La vida hay que vivirla. Si llegué aquí es precisamente por esa pizca de locura que me ha permitido soñar siempre con nuevos proyectos y logros”, afirmó.

“Aún me falta luchar, viajar y llevar mi cuerpo y mi energía al límite. Bien podría dejar de jugar pero si hay alguien más loco que yo y que me hace imaginar algo más loco que yo, lo sigo”, agregó.

A puertas de una nueva Copa del Mundo (2022), Buffon todavía sueña con batir otro récord, esta vez bajo los tres palos de la ‘Azzurra’. En caso llegue a disputar la cita en Qatar, pasaría a convertirse en el futbolista con más participaciones (6) en los mundiales.

“Veamos cómo llegaré en ese diciembre de 2022. Por el orgullo que tengo y aún sintiendo a Buffon, no espero y no quiero regalos, si alguien piensa que sigo siendo un portero confiable, estoy aquí. Pero el reto es para mí, llegar en diciembre de 2022 y saber que todavía soy fuerte y puedo estar ahí “, aseguró.









