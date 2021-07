Gianluigi Donnarumma vive días de felicidad, luego de ser una de las figuras de Italia en la consecución del título de la Eurocopa. La alegría podría aumentar pronto, con el anuncio de su fichaje por el PSG, algo que es inminente y que ha motivado una firme crítica de su compatriota Antonio Cassano.

“¿Por qué, si es el portero más fuerte del mundo, no van por él el Bayern de Múnich, el Real Madrid o el Barcelona? Neuer tiene 36 años, si Donnarumma es el mejor portero a tu alrededor, llévalo y saca a Thibaut Courtois y André Ter Stegen. En cambio, se va al Paris Saint Germain, que gasta sin lógica”, aseguró Cassano en el canal de Twitch, Bobo TV, de Christian Vieri.

Por otro lado, Cassano no se animó a calificar a Donnarumma como el mejor del mundo: “Jugó un gran campeonato de Europa, pero para demostrar que eres el mejor tienes que hacerlo como Buffon y Neuer: tienes que confirmarte durante 4-5 años. Es fuerte, pero hay otros en la portería. Todavía tiene que demostrar continuidad”.

La fría reacción de Donnarumma

Italia tiene ya tres días como campeona de la Eurocopa, luego de derrotar (3-2) en penales a Inglaterra. El momento exacto que consumó el triunfo de la ‘Azzurra’ se dio con el último penal atajado de Donnarumma, que reaccionó, para sorpresa de muchos, de una forma muy fría.

Se habló del control emocional del guardameta; no obstante, la opinión cambió tras conocer el porqué de la reacción de ‘Gigi’. “No sabía que habíamos ganado. Miré al árbitro y traté de entender si todo estaba bien. Entonces, me volví hacia mis compañeros y corrieron hacia mí. A partir de ahí, empezó todo. No entendí nada”, reveló el portero a Sky Sport.

El deportista de 22 años, por otro lado, no se animó a hablar sobre su futuro, aunque es un hecho que no seguirá en AC Milan: “Siempre estaré conectado con los ‘Rossoneri’. Por ahora, solo disfrutaré de la fiesta y luego disfrutaré de las vacaciones. Siempre seré un hincha del Milan y les deseo todo lo mejor del mundo”, indicó.





