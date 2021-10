Regresa por primera vez a la que fue su casa, San Siro, y hay dudas sobre cómo lo recibirán en Milán, luego de su traspaso al PSG. Gianluigi Donnarumma será uno de los nombres propios del encuentro entre Italia-España de Nations League, y el guardameta, que admite sentir nervios por su vuelta, espera que no pase nada malo con los hinchas.

“Estoy emocionado, lo reconozco. En Milán viví una parte importante de mi carrera, dando todo hasta el último instante. Me daría pena si la acogida no fuera buena, y espero que en el estadio no pase nada feo”, dijo el italiano en rueda de prensa.

“Italia es Italia. Vamos a estar centrados porque es un partido difícil como lo fue el de julio, pero después de la Eurocopa, queremos levantar también la Nations League para seguir creciendo hasta el Mundial”, agregó el portero del club parisino.

El PSG y la competencia con Navas

Donnarummma habló con ilusión de sus comienzos en el PSG, a pesar de la competencia de Keylor: “No hay problema. Fui al PSG para jugar, pero es normal una fase de adaptación al principio. No tengo miedo a perder el sitio en la selección: Mancini y su cuerpo técnico son listos, todo irá bien”.

Con los franceses, el guardameta quiere “seguir creciendo”, algo posible porque hay “gran relación con el cuerpo técnico” y porque “entrenar con los ‘marcianos’, que no siempre consiguen meterme goles, siempre ayuda”.

Finalmente, sobre su reencuentro con Maldini, por último, Donnarumma afirmó: “Lo volveré a ver con alegría, no hubo problemas con él. Somos adultos y todo está bien. Voy a felicitarle por la temporada que está haciendo el Milan. Soy tifoso rossonero y hablo a menudo con Pioli”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.