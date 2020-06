Hirving ‘Chucky’ Lozano ha vuelto a marcar un gol después de mucho tiempo. El delantero mexicano tuvo minutos en el partido entre Napoli y Hellas Verona, por la fecha 27 de la Serie A, y respondió la confianza de Genaro Gattuso con un tanto que selló la victoria del cuadro napolitano.

El delantero mexicano, ex PSV, ingresó a los 83 minutos reemplazando a Politano. Desde su entrada al campo, el ‘Chucky’ se dejó ver con muchas ganas de participar y marcar. Y fue así como llegó el 2-0 del Napoli. El azteca ganó en el salto y con un cabezazo mandó la pelota a las redes.

Hirving ‘Chucky’ Lozano no jugaba desde el 9 de febrero pasado y no anotaba desde hace siete meses, cuando participó solo 14 minutos ante Lecce en la Jornada 23. Se trata del tercer gol del mexicano en la temporada.

El mexicano, fichaje más caro de la historia del Nápoles al costar su ficha 42 millones de euros en agosto de 2019, había creado polémicas en las últimas semanas después de que Gattuso le alejara de un entrenamiento por falta de determinación, según dijo el técnico.

”Quienes están cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos para mí pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada. Saben que cuando saltamos al campo quiero a gente que esté al máximo. No permito a nadie arruinar un entrenamiento”, aseguró Gattuso antes de la semifinal de Copa Italia ante el Inter de Milán.

