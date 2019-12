Cristiano Ronaldo sigue demostrando que es de los mejores jugadores del mundo. Y es que este sábado, el crack portugués ha hecho el gol del 1-0 de la Juventus ante Lazio en el marco de la fecha 16 de la Serie A 2019 en el estadio Olímpico de Roma.

Cuando corrían los 24 minutos del partido y el marcador iba 0-0, Cristiano Ronaldo recibió un gran pase desde la derecha de Paulo Dybala y con un remate directo venció al portero del equipo de la capital de Italia. El portugués enloqueció de felicidad con el tanto.

Cristiano Ronaldo rompió su marca de siete partidos sin anotar un gol que no fuera de penal. El portugués no marcaba en jugada desde el 19 de octubre. Los hinchas de la Juventus esperan que la racha del ex del Real Madrid se prolongue por varias semanas más.

Con este gol a la Lazio, Cristiano Ronaldo suma siete goles en la presente Serie A. El delantero de 34 años le anotó antes a Napoli, Hellas, SPAL, Bologna, Genoa y Sassuolo.

