Si la Supercopa de España, que ganó el último fin de semana el Barcelona al Real Madrid, te enganchó. Este miércoles 18 de enero, AC Milan e Inter nos regalan otro atractivo partido en Arabia Saudita por la Supercopa de Italia, torneo que pone frente a frente al campeón de la Copa Italia y la Serie A, y los ‘Nerazzurri’ ya saborean el título.

El compromiso comenzó siendo bastante friccionado: las faltas se apoderaron del juego en los primeros minutos en el King Fahd Stadium de Riyadh, capital de Arabia Saudita, y hubo poco peligro en ambas áreas. Sin embargo, los dirigidos por Simone Inzagui aprovecharon una contra y se pusieron arriba en el marcador.

A los 10 minutos del arranque, Inter se mandó con todo al ataque y agarró mal parada a la defensa de los ‘Rossoneri’. Fue así que con tres pases, se acercó al arco de Ciprian Tatarusanu y aunque se reclamó una posición adelantada de Barella: por centímetros no cayó en el off-side, Federico Dimarco no falló en la definición y puso el primero del partido.

¡El VAR dio el OK y festeja Inter! Federico Dimarco anotó vs. Milan el primer tanto del partido en la Supercopa de Italia.



📺 #ESPNenStarPlus

Pero la cosa no quedó ahí. Once minuto después, el Inter no dejó de pisar el pie en el acelerador y Edin Dzeko, luego de saquerse la marca de un defensor de encima con un enganche dentro del área, colocó el 2-0. Con 36 años, el delantero bosnio se transforma en el jugador más veterano en marcar en una Supercopa de Italia. Hasta superó el récord de Cristiano Ronaldo.

¡GOL RÉCORD! Con 36 años, Edin Dzeko se transforma en el jugador más veterano capaz de marcar en una Supercopa de Italia. Supera el récord de CR7.



📺 #ESPNenStarPlus

AC Milan vs. Inter: lo que se viene

Luego del derbi lombardo, como es llamado en Italia, que también se juega en la capital de Arabia Saudita como el Barcelona vs. Real Madrid del fin de semana y con el mismo trofeo en juego: la Supercopa, los ‘Rossoneri’ continuarán con su participación en la Serie A, donde son los vigentes campeones.

El Milan esperan que el viaje a Arabia Saudita sirva de punto de inflexión tras una vuelta del Mundial complicada, con dos empates que han permitido al Nápoles escaparse como líder, además de una eliminación en la Copa de Italia ante un Torino diezmado con diez jugadores: perdió 1-0 en la prórroga.

Por la fecha 19, el martes 24 de enero, los dirigidos por Stefano Pioli visitarán en el Estadio Olímpico a la Lazio, un rival complicado que viene de ganarle al Sassuolo fuera de casa y se ubica en zona de torneos internacionales, pero el Milan no se puede dar el lujo de perder porque necesita recortar su distancia de 9 unidades con el Napoli (47).

El Inter, vigente campeón de la Copa y de la Supercopa, afronta el viaje a Riad como una pequeña revancha ante su gran rival tras perder el ‘Scudetto’ 2022. En lo que respecta a la Serie A, los ‘Nerazzurri’ recibirán al Empoli el lunes 23 de enero y al ubicarse en el cuarto lugar de la tabla con 38 unidades, a uno del Milan (39), también están obligados a ganar para seguir en la pelea por el título.





